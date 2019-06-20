Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте. Об этом заявил юрист Алексей Аверьянов, сообщает корреспондент РБК.

Ранее суд арестовал предпринимателя до 19 августа. Ему вменяется особо крупная растрата, совершенная организованной группой (ч. 4 ст.160 УК).

Защита просила отпустить Бойко-Великого под залог в 10 млн руб. Адвокат Вадим Миндлин заявил, что готов выплатить необходимую сумму из собственных средств.

Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка «Кредит-Экспресс», в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%. По данным следствия, хищения средств клиентов, размещенных на депозитах, происходили с 2013 по 2018 год. Следствие зафиксировало 31 такой эпизод.