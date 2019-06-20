В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой

Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя. Об этом сообщает The Brussel Times со ссылкой на полицейских.

Мужчину доставили в отделение для допроса. По словам представителя полиции Дениса Гоемана, он не похож на террориста, скорее, на химика-одиночку.

Ранее полиция нашла на вокзале в округе Жетт несколько свертков, в одном из них обнаружили взрывчатку. Гоеман рассказал телеканалу RTBF, что ее количества было недостаточно для того, чтобы подорвать вагон поезда. Но на время операции полиция приостановила железнодорожное сообщение. Поезда не ходили с 12:45 до 17:15 из Жетта в Тернат и Ассе.

Обнаруженная смесь состояла из двух веществ — пороха и триацетона трипероксида (TATP). На место отправилась армейская служба разминирования (SEDEE), добавили в полиции. Взрывчатку уничтожили контролируемым взрывом.