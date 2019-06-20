Правящая партия Польши захотела национализировать иностранные СМИ

Правящая партия Польши «Право и справедливость» заявила о желании национализировать («реполонизировать») иностранные средства массовой информации. Об этом сообщает Reuters.

Данная мера станет возможной в случае, если партия победит на парламентских выборах, запланированных на ноябрь 2019 года.

«Уважающие себя партия и народ не могут допустить, чтобы большинство СМИ оставались в чужих руках», — отметил вице-премьер Ярослав Говин. По его словам, передача контроля над медиа-ресурсами польской нации является приоритетной задачей будущего парламент страны.

После прихода к власти в 2015 году «Право и справедливость» взяла под свой контроль телеканал TVP, материалы которого критикуют за ангажированность по отношению к правительству.

В прошлом году Польша отменила штраф частному каналу TVN24, наложенный в 2016 году за освещение протестов в парламенте. Поводом для такого решения стало предположение Госдепартамента США о том, что правящая партия хочет захватить телеканал, принадлежащий группе Discovery.