Суд в Литве приговорил двоих граждан за шпионаж в пользу России

Шяуляйский окружной суд признал виновными двух граждан Литвы в шпионаже в пользу России и назначил им лишение свободы на четыре года и девять месяцев. Об этом сообщается на сайте суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Оба осужденных признали свою вину. Их имена не называются, однако сказано, что один из них 1966 года рождения, другой — 1961-го. При обысках у них изъяли €6480.

По данным суда, осужденные могли за деньги передавать данные в организацию, которую подозревают в шпионаже. Она интересовалась документами авиационной базы ВВС Литвы. Осужденные, как отмечается в материалах дела, должны были собирать и предоставлять информацию о тех, кто мог начать сотрудничать с иностранной разведкой. Как отмечает Ru.Delfi, один мужчина работал на авиационной базе ВВС Литвы в Шяуляе, другой — вышел в запас.

Сообщение о шпионаже поступило в службы безопасности в конце 2017 года. В расследовании указывалось и о других формах сотрудничества с разведкой.

Отмечается, что осужденные вместе с другими участниками организации встречались с российской разведкой. Переговоры организовывались тайно в России или других странах.