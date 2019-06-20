В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

В Ленинградской области на участок дороги Выборг — Светогорск из-за буровзрывных работ обрушилась скала. Об этом сообщает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Из-за обвала никто не пострадал, работы проводились в связи с ремонтом участка.

По предварительным данным, скала обрушилась на 30-м км дороги. Движение по дороге перекрыли на час. Для легковых автомобилей организовали объезд через Каменногорск, для грузовых автомобилей путей объезда не было.

Проезжую часть начали расчищать сотрудники компании-подрядчика (АО «ВАД»).

В 14:05 мск, как сообщается на сайте Росавтодора, движение открыли. Сейчас оно организовано в реверсивном режиме. Работы по расчистке дороги продолжаются.