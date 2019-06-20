Минстрой ответил на сообщения о пересчете цен на отопление

Власти не намерены изменять критерии начисления платы за отопление в зависимости от этажности дома. Об этом говорится в сообщении Минстроя, поступившем в РБК.

Минстрой России категорически опровергает информацию, распространенную «Парламентской газетой» со ссылкой на депутата Б.М.Гладких, как не соответствующую действительности. Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

В материале «Парламентской газеты» говорилось о том, что тарифы на отопление изменятся в России с 2020 года. Владельцам квартир, которые живут на первых этажах (с первого по четвертый), нужно будет платить больше, утверждало издание со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике, депутата Бориса Гладких. Депутат утверждал, что новый норматив планировалось ввести с 2016 года, однако Минстрой добился переноса срока на 2020 год.

В ведомстве пояснили РБК, что все регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений. «Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений — по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учетом установленных ограничений индексов изменения платы)», — отметили в Минстрое.