В жилом доме на севере Италии произошел взрыв

В двухэтажном жилом доме в итальянской Гориции произошел взрыв, который в итоге привел к частичному обрушению здания. Об этом со ссылкой на данные спасательных служб сообщает местный телеканал TgCom24.

Происшествие, по данным его собеседников, случилось около 4:20 по местному времени (5:20 мск). Причиной инцидента, по предварительным данным, стала утечка газа.

Разрушенный дом, указывает телеканал, состоял из трех квартир. Одна из них в момент взрыва была пустой, в двух других находились три человека. Все они в настоящий момент могут находиться под завалами. Местные аварийные службы уже попытались связаться с жильцами по телефону, однако дозвониться до них не удалось.

На месте случившегося в настоящий момент работают спасатели. Они, передает SkyTG24, отмечают, что в центральном районе города, где произошел взрыв, ощущается сильный запах газа. У дома также работают специалисты, чтобы остановить утечку.