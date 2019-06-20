В Казахстане упал легкий самолет Ан-2

В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек. Об этом сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Согласно сообщению, падение произошло около 10:00 (07:00 мск) 20 июня в 10 км от села Родина во время химической обработки полей. По данным портала NUR.KZ, в полицию о произошедшем сообщил местный агроном.

В результате падения Ан-2 скончался пилот 1963 года рождения, еще двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами и ожогами в НИИ травматологии Нур-Султана и железнодорожную больницу.

«Причина падения устанавливается», — уточнили в КЧС МВД.