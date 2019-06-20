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NVIDIA $205 (+33,6%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
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В Казахстане упал легкий самолет Ан-2

В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек. Об этом сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Согласно сообщению, падение произошло около 10:00 (07:00 мск) 20 июня в 10 км от села Родина во время химической обработки полей. По данным портала NUR.KZ, в полицию о произошедшем сообщил местный агроном.

В результате падения Ан-2 скончался пилот 1963 года рождения, еще двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами и ожогами в НИИ травматологии Нур-Султана и железнодорожную больницу.

«Причина падения устанавливается», — уточнили в КЧС МВД.

Теги: Падение, Самолет, Казахстан
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