В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства

В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства

В центре Москвы в эти выходные полностью закроют улицу Ильинка для проезда транспорта в связи с ее благоустройством. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Согласно сообщению, водители в период с 00:00 22 июня по 06:00 24 июня смогут объехать перекрытую улицу по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной.

Отмечается, что подъезд к домам на улице будет разрешен только их жильцам и сотрудникам офисов.

Как уточнили в столичном департаменте капитального ремонта, в рамках комплексного благоустройства будет обустроена кабельная канализация и проложены сети водостока. В мэрии добавили, что также будут установлены около 200 фонарей и скамеек, бордюры, а также разбито почти 700 кв. м газона. Завершат работы в сентябре.

Ранее «Московский транспорт» в Twitter сообщал о перекрытии Ильинки и Моховой улицы 20 июня в связи с проведением бала «Выпускник».