Евросоюз рассмотрит меры против Турции из-за бурения в Средиземном море

Европейский союз рассмотрит ответные меры против Турции из-за ее буровых работ в Средиземном море. Об этом сообщает Bloomberg.

Министры Евросоюза предложили исполнительному и внешнеполитическому ведомству ЕС «незамедлительно представить варианты» мер. Они подтвердили, что переговоры о вступлении Турции в блок и о таможенной сделке заморожены. Министры добавили, что бурение у берегов Кипра будет иметь «серьезные немедленные негативные последствия».

Агентство отмечает, что между Турцией и Кипром существуют разногласия по поводу морских запасов газа в восточной части Средиземного моря. Кипр считает эти воды своей исключительной экономической зоной, однако Турция оспаривает эти претензии.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил Bloomberg, что он удовлетворен реакцией Евросоюза. «Мы удовлетворены реакцией наших коллег на превращение словесной солидарности в конкретные решения», — заявил он.

Как отмечает агентство Anadolu, Турция ведет разработку месторождений в восточной части моря на основе лицензии, выданной властями Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Для этого в регион направили буровое судно Fatih.