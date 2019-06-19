В РЖД опровергли информацию о сбое при электронной покупке билетов

В РЖД опровергли информацию о сбое при электронной покупке билетов

Сбоев в продаже билетов на поезда дальнего следования через сайт РЖД не зафиксировано, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Там отметили, что статистика продаваемых билетов «соответствует стандартному потоку и объему».

Ранее на неполадки жаловались пользователи сервиса. Кроме того, радиостанции «Говорит Москва» на горячей линии РЖД посоветовали оформлять билеты в кассах из-за «длительного сбоя, который продолжается уже неделю». Оператор горячей линии не смог уточнить, когда проблема будет устранена.

Как уточняет «РИА Новости», в 2018 году доля электронных билетов в поездах РЖД составила более 51% от общего числа проданных мест.