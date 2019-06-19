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Общество ,  
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Бастрыкин после жалоб жителей поручил проверить главу СК по Балашихе

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении руководителя ведомства по Балашихе и его заместителя. Об этом сообщается на сайте СК. Оба сотрудника отстранены от работы.

Бастрыкин принял такое решение во время приема граждан — после жалоб жительниц города, которые рассказали о «проблеме почти тысячи человек». По их словам, эти люди живут в признанном непригодным многоквартирном доме 1946 года, их планировали переселить в другой дом, однако «из-за отсутствия оригиналов инвестиционного контракта» между застройщиком и администрацией города такой возможности нет. Жильцы неоднократно обращались в следственные органы, однако в СУ СК по Московской области отказывали в проведении проверок.

Кроме того, глава СК поручил возбудить уголовное дело и оценить действия чиновников, которые более десяти лет «под разными предлогами отказывались» переселять людей. Также отмечается, что по итогам приема граждан Бастрыкин сократил троих следователей в подразделениях Главного следственного управления СК по Московской области.

Теги: Александр Бастрыкин, Следственный комитет, Балашиха
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