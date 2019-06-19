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NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
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В Рыбинске спустили на воду катер «Грачонок» для защиты Крымского моста

В Рыбинске прошла церемония спуска на воду катера специального назначения проекта «Грачонок», его планируется использовать для охраны Крымского моста, сообщается на сайте правительства Ярославской области.

Судостроительный завод «Вымпел» изготовил данный катер по заказу Росгвардии, контракт с данным ведомством предусматривает создание еще трех таких судов, их планируют сдать до конца текущего года. Контракт был заключен в 2017 году, стоимость четырех катеров составила 3,7 млрд руб.

«Без сомнения, эти новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложена охрана столь важного для страны объекта», — сказал глава Росгвардии Виктор Золотов.

Катера проекта 21980 «Грачонок» предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и помощи погранслужбе ФСБ в охране и защиты границ. Среди вооружения данных катеров есть морская тумбовая пулеметная установка, малогабаритный дистанционно-управляемый гранатометный комплекс 98У, ручной двуствольный противодиверсионный гранатомет ДП-64 «Непрявда» и четыре переносных зенитных ракетных комплекса «Игла-1».

Теги: катера, Крымский мост, Росгвардия
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