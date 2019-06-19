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NVIDIA $205 (+33,88%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Американский миллиардер перечислил в Оксфорд самое крупное пожертвование

Американский миллиардер Стивен А. Шварцман подарил Оксфордскому университету £150 млн на исследования по этике в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает Би-би-си. Перечисленная в фонд сумма стала самым крупным пожертвованием в истории британских университетов.

Как отмечает The Telegraph, на выделенные деньги будет основан центр гуманитарных наук имени Шварцмана. Там планируется объединить все 11 гуманитарных факультетов Оксфорда и открыть к 2024 году институт этики в искусственном интеллекте. Новое подразделение будет заниматься изучением этических вопросов, связанных с развитием искусственного интеллекта и других компьютерных технологий.

Шварцман рассказал Би-би-си, что передал деньги в Оксфордский университет, потому что искусственный интеллект — главный вопрос эпохи. И по его словам, большинство государств сейчас совершенно не готовы работать с ним, так как это новый вид технологий. «Им придется положиться на великие университеты, как Оксфордский и другие, которые помогут им со всех сторон продумать этот вопрос», — заключил Шварцман.

По наблюдению The Telegraph, пожертвование Шварцмана перевесило £100 млн, которые британский бизнесмен Дэвид Хардинг подарил Кембриджскому университету в феврале этого года.

Шварцман — исполнительный директор и сооснователь инвестиционной компании Blackstone, один из самых известных миллиардеров Америки. Его критиковали за образ жизни финансиста с Уолл-стрит, однако в последнее время он приобрел репутацию мецената, который отдает крупные суммы на образование. До пожертвования в Оксфорд, отмечает Би-би-си, он перечислил Масачуссетскому технологическому институту (MIT) $350 млн (£279 млн). Эти деньги он передал на создание центра искусственного интеллекта и компьютерных технологий.

Теги: Оксфорд, пожертвование, искусственный интеллект
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