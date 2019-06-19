В Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

В Санкт-Петербурге открыли после реставрации Банковский мост, сообщает «РИА Новости».

Банковский мост — навесной пешеходный мост через канал Грибоедова в Центральном районе Санкт-Петербурга, построенный в 1825–1826 годах по проекту инженера Вильгельма фон Треттера. Мост соединяет Казанский и Спасский острова.

Масштабная реставрация моста началась зимой 2017 года: четыре статуи крылатых львов, украшающих строение, впервые со дня постройки демонтировали, чтобы очистить от зеленоватых загрязнений и частично позолотить фигуры. Во время реставрации скульптуры мифических существ, высота которых составляет 2,85 м, также покрыли антивандальным составом из полиуретана, призванным облегчить удаление с фигур надписей и рисунков.

Подвергли капитальному ремонту также сам навесной мост и его опоры.