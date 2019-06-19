Капитана севшего на мель корабля «Ослябя» приговорили к условному сроку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,01 -0,01 EUR Бирж. 71,71 +0,01 Brent 61,80 -1,04% USD Нал. 64,45 63,71 EUR Нал. 72,22 71,38 USD ЦБ 63,98 -0,36 EUR ЦБ 71,64 -0,59 EUR/USD 1,1202 +0,0005 BTC/USD Бирж. 9 076,90 -17,61 IMOEX 2 758,55 -0,11% RTSI 1 357,53 -0,13% DJIA 26 465,54 +1,35% Nasdaq 7 953,88 +1,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Comcast $50 (+15,47%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+32,92%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Comcast $50 (+15,47%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+32,92%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 63,98 (-0,36) Quote, 12:03
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 71,64 (-0,59) Quote, 12:03
Как ресторанной сети запустить рекламную акцию в 150 городах одновременно Pro, 15:38 Виктора Меркулова утвердили генеральным менеджером хоккейного «Динамо» Спорт, 15:36 СМИ сообщили о планах Абрамовича купить «самую дорогую виллу Израиля» Бизнес, 15:35 Правительство решило изменить принципы работы над нацпроектами Экономика, 15:35 Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное Политика, 15:28 «Спартак» объявил об уходе Дмитрия Комбарова Спорт, 15:24 Силовики занялись сделкой из дела Абызова за два года до его ареста Общество, 15:11 СК завел уголовное дело после драки у станции метро «Электрозаводская» Общество, 15:03 Лондонский суд разморозил активы владельца Усачевского рынка Бизнес, 14:59 Капитана севшего на мель корабля «Ослябя» приговорили к условному сроку Общество, 14:58 Киркоров показал момент жесткой посадки самолета S7 в Домодедово Общество, 14:56 Как вести бизнес с друзьями и родственниками и надо ли это делать Спецпроект РБК PINK, 14:53 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 14:51 ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона» Спорт, 14:44
Общество ,  
0 
Капитана севшего на мель корабля «Ослябя» приговорили к условному сроку

Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил офицера десантного корабля «Ослябя» Алексея Киселева к трем годам лишения свободы условно за нарушение правил кораблевождения, после того как судно под его управлением село на мель. Об этом сообщается на сайте главного военного управления СКР.

Киселева признали виновным по ст. 352 УК РФ (нарушение правил кораблевождения). Его также приговорили к испытательному сроку в два года. Помимо прочего, суд запретил ему в течение двух лет занимать должности, связанные с управлением кораблями.

По данным следствия, в июле 2018 года, когда корабль отходил от берега, Киселев принял на себя командование им. Капитан не учел погодные и навигационные условия, из-за чего корабль сел на мель и его корпус оказался поврежден. На восстановление потребовалось более 7 млн руб.

«Ослябя» сел на мель 5 июля прошлого года во время отработки упражнения по подходу к береговой линии. Пресс-служба Тихоокеанского флота тогда сообщала местному изданию VL.ru, что никаких повреждений корабль не получил и скоро вернется в пункт базирования.
 

Теги: Тихоокеанский флот, Владивосток, корабль
Материалы по теме
В Саратовской области сухогруз с кукурузой сел на мель
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter