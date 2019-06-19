Капитана севшего на мель корабля «Ослябя» приговорили к условному сроку

Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил офицера десантного корабля «Ослябя» Алексея Киселева к трем годам лишения свободы условно за нарушение правил кораблевождения, после того как судно под его управлением село на мель. Об этом сообщается на сайте главного военного управления СКР.

Киселева признали виновным по ст. 352 УК РФ (нарушение правил кораблевождения). Его также приговорили к испытательному сроку в два года. Помимо прочего, суд запретил ему в течение двух лет занимать должности, связанные с управлением кораблями.

По данным следствия, в июле 2018 года, когда корабль отходил от берега, Киселев принял на себя командование им. Капитан не учел погодные и навигационные условия, из-за чего корабль сел на мель и его корпус оказался поврежден. На восстановление потребовалось более 7 млн руб.

«Ослябя» сел на мель 5 июля прошлого года во время отработки упражнения по подходу к береговой линии. Пресс-служба Тихоокеанского флота тогда сообщала местному изданию VL.ru, что никаких повреждений корабль не получил и скоро вернется в пункт базирования.

