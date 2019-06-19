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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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В ЕАЭС оценили экономический эффект от внедрения «умной логистики»

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассчитывают сэкономить до 154 млрд руб. за счет внедрения экосистемы цифровых транспортных коридоров, следует из концепции развития проекта, рассказал РБК представитель пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В рамках проекта должна быть создана единая для всего союза система транспортно-логистических информационных сервисов, которые будут собирать и обрабатывать информацию о транспорте, грузах, сопроводительных документах. Как пояснил представитель пресс-службы комиссии, работа над концепцией завершена и, по предварительной оценке, совокупные затраты на формирование экосистемы до 2025 года составят около 10 млрд руб. Эти средства планируется привлечь как из бюджетов стран-участниц проекта, так и у частных партнеров.

Проект, работа над которым началась в июне 2018 года, планируется реализовать в три этапа. До 2021 года будет сформирована структура управления и реализованы первые пилотные проекты. До 2023 года будут разработаны и введены в эксплуатацию базовые интеграционные сервисы и модернизированы существующие национальные ИТ-системы (например, системы ФТС или «Почты России»). К 2025 году планируется организовать полноценное межгосударственное взаимодействие национальных сервисов и интегрировать систему цифровых транспортных коридоров в мировые транспортно-логистические системы. «В итоге должны существенно снизиться административные и временные затраты перевозчиков, вырасти скорость оборачиваемости грузов», — считает руководитель проекта и представитель офиса управления цифровыми инициативами ЕЭК Павел Ткач.

Ранее на создании единой системы интеллектуальной логистики для стран союза настаивали участники рынка онлайн-торговли. Это предложение содержится в рекомендациях бизнеса по развитию интернет-торговли в ЕАЭС (копия документа есть у РБК). По оценке Аналитического центра при правительстве, который является одним из разработчиков концепции цифровых транспортных коридоров, благодаря проекту бизнес может снизить накладные расходы, ускорить перевозки и повысить эффективность использования транспорта, обеспечить более высокую сохранность грузов. Для конечного пользователя это означает возможность быстрого, дешевого и безопасного заказа и получения товаров.

Теги: интернет-торговля, ЕАЭС, логистика, цифровая экономика
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