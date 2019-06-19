ФАС завела дело на РЖД за повышение цен на пар

ФАС завела дело на РЖД за повышение цен на пар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что филиал РЖД в Самаре, на балансе которого находится котельная, поставляющая тепловую энергию для клининговой компании «Риквэст-Сервис», завышал цены на пар для сервиса. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Риквэст-Сервис», в частности, занимается стиркой постельного белья и обработкой мягкого инвентаря РЖД. Для уборки, отмечается на сайте, компания пользуется исключительно паром.

Согласно проверке ФАС, с 1 января 2019 года РЖД повысили цену на тепловую энергию в виде пара на 34% по сравнению с предыдущим периодом. Отмечается при этом, что ни объем используемого пара, ни количество продавцов и покупателей не изменились.

При анализе формирования цен ФАС пришла к выводу, что «затраты, учтенные в цене на 2019 год, превышают затраты, которые учитывались в предыдущих периодах при неизменности конъюнктуры рынка».

РЖД подозревают в нарушении антимонопольного законодательства в части навязывания монопольно высокой цены на пар. Первое рассмотрение дела назначено на 20 июня.