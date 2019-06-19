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В Китае пять человек погибли при горном обвале

В провинции Шэньси в Центральном Китае произошел горный обвал. Его жертвами стали пять человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Обвал произошел 18 июня. Люди в деревне Сянцзягоу оказались под завалами. Накануне стало известно о гибели двух человек. Еще трех пострадавших спасателям удалось достать из-под обрушившихся пород. Однако двое из них скончались до поступления в больницу, еще один — уже после передачи медикам.

Местные власти проводят восстановительные работы.

17 июня в провинции Сычуань в Китае произошло землетрясение мощностью 6,0. По последним данным, его жертвами стали 13 человек, около 200 получили ранения.

Теги: Китай, обвал
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