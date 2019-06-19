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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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В австралийском штате легализовали эвтаназию

В штате Виктория в Австралии вступило в силу право смертельно больных пациентов на эвтаназию. Об этом сообщает австралийский телеканал 9News. Это единственный регион страны, в котором легализовано право на добровольный уход из жизни.

В соответствии со вступившими в силу нормами, для пациентов будет действовать несколько ограничений на добровольный уход из жизни. Для того, чтобы попросить врача ввести им смертельную дозу препаратов, они должны страдать от невыносимых болей и иметь прогнозируемый срок жизни менее шести месяцев (12 месяцев для пациентов, больных нейродегенеративными заболеваниями). Всего для проведения эвтаназии больной должен отвечать 68 пунктам требований. На весь процесс от принятия решения до самой процедуры должно уходить не менее 10 дней.

Глава правительства штата Дэниэл Эндрюс объяснил необходимость легализации эвтаназии состраданием к неизлечимым больным. «Речь идет о том, чтобы проявить милосердие и дать людям достойный выбор в конце их жизни», — сказал он.

К настоящему времени эвтаназия разрешена в таких странах, как Нидерланды, Швейцария, Бельгия, в четырех штатах США и Люксембурге. В марте 2018 года пассивную эвтаназию, заключающуюся в отключении от аппаратов по поддержанию жизни, разрешил Верховный суд Индии.

Теги: Австралия, эвтаназия
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