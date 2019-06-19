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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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Рыбаки из КНДР попытались задержать российскую яхту в Японском море

Предположительно северокорейские рыбаки пытались остановить российскую яхту в Японском море. Об этом сообщили РБК в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) во Владивостоке.

«18 июня в 20:30 по местному времени от капитана теплохода «Селигер» флаг Либерия поступила информация о том, что в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, северокорейскими рыбаками подверглась попытке остановки российская яхта «Андиамо», — сообщил представитель МСКЦ.

Он отметил, что яхта следовала из Южной Кореи в порт Находку. Экипаж состоял из трех человек, все они граждане России.

Позже в тот же день капитан теплохода «Дима» сообщил, что российская яхта самостоятельно проследовала в Находку. Данных о пострадавших среди членов экипажа не поступало. Представитель регионального МСКЦ добавил, что утром 19 июня теплоход «Лиза» взял на буксир яхту. Они прибудут в порт Находка 20 июня.

«Проинформировано представительство МИД по Владивостоке, обстоятельства выясняются», — добавил представитель регионального МСКЦ.

Ранее происходило несколько случаев, когда российские суда в открытом море задерживали северокорейские пограничники и рыбаки. В мае 2016 года КНДР задержала яхту «Элфин» с российскими спортсменами на борту, однако через некоторое время власти Северной Кореи приняли решение отпустить судно, назвав произошедшее «недоразумением». Как рассказал генконсул России в КНДР Юрий Бочкарев, северокорейские рыбаки увидели на борту яхты надписи на корейском языке и решили сообщить об этом властям, после чего судно доставили к берегу. В сентябре 2017 года еще одну российскую яхту, «Надежда», задержали пограничники КНДР.

Теги: Владивосток, иностранные моряки, Японское море, КНДР, новости РБК
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