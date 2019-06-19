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В Крыму появилась туристическая полиция

В Ялте создан первый взвод туристической полиции. Об этом сообщает «Крымская служба новостей» со ссылкой на сообщение регионального управления МВД.

Отличить сотрудников этого подразделения можно будет по надписям на форме. У них будут нарукавные знаки с надписями на русском и английском языках. Основной задачей взвода туристической полиции станет патрулирование популярных среди приезжих мест отдыха и помощь туристам, в том числе иностранным.

В МВД отметили, что для сотрудников этого взвода основным иностранным языком является английский. Для улучшения их владения иностранным языком с ними постоянно проводятся занятия. Сотрудники подразделения прошли спецкурсы в крымском филиале Краснодарского университета МВД. «Полицейские продолжают повышать свой профессиональный уровень, занимаются изучением других иностранных языков, а также более детально изучают достопримечательности Крыма», — заявили в ведомстве.

В преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 МВД занялось созданием подразделений туристической полиции в городах, принимавших матчи мундиаля. Помимо Москвы отряды полицейских, нацеленные на помощь гостям из-за рубежа, появились в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.

Теги: Крым, туристы
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