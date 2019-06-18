Атташе посольства Сирии оценил участников бала в Севастополе

Военный атташе посольства Сирии в России Айман Мухсан Хумейди оценил прошедший в Севастополе 16 июня офицерский бал. Его цитирует телеканал «Звезда».

«Удивительный город, люди гостеприимные», — заявил Хумейди.

Как уточняет «РИА Новости», в целом на балу, посвященном пятой годовщине присоединения Крыма к России, присутствовали военные атташе из 15 стран. Помимо Сирии это в том числе представители Армении, Венесуэлы, Судана, Камеруна, Конго, Лаоса, Монголии и Никарагуа. Всего, по данным агентства, мероприятие посетили около 1 тыс. человек, включая 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар.

«РИА Новости» также обратило внимание на комментарии читателей к материалу Daily Mail, посвященному балу в Севастополе. В частности, некоторые пользователи, которые якобы из США и Европы, отмечали красоту женщин на фотографиях с бала, указывая на отсутствие татуировок и красивую одежду. Другие комментаторы, впрочем, обвиняют Россию в аннексии Крыма и указывают на отсутствие официальных гостей с Запада.