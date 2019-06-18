Национальный банк Украины подвергся хакерской атаке

Национальный банк Украины (НБУ) подвергся внешней DDoS-атаке, что привело к перебоям в работе сайта. Об этом НБУ сообщил в Facebook.

Критически важная электронная инфраструктура регулятора, включая систему платежей, почта и внутренняя компьютерная сеть, работают в обычном режиме.

В настоящий момент продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта Национального банка.

Из-за хакерской атаки НБУ пришлось опубликовать официальный курс гривны в Facebook. На 19 июня он установлен на уровне 26,38 грн за доллар.

В июне 2017 года на Украине произошла масштабная кибератака. В частности, были затронуты компьютерная система правительства, киевский аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком» и другие.