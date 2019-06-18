Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года

Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности. В соответствии с документом расходы федерального бюджета в 2019 году предлагается увеличить на 256,5 млрд руб. в связи с поступлением в казну дополнительных доходов.

«Эти средства будут направлены на обеспечение реализации национальных проектов и задач, которые президент РФ Владимир Путин определил в послании Федеральному собранию. В первую очередь — на социальную поддержку и защиту наших граждан», — цитирует пресс-служба Госдумы слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

В частности, на 13 млрд руб. предлагается увеличить расходы на здравоохранение, на 16 млрд руб. — имущественный взнос в Фонд защиты прав граждан, на 20 млрд руб. — взнос в банк «Дом.РФ». Увеличатся также бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов: демография — на 559,9 млн руб., образование — на 729,9 млн руб., комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — на 40,7 млрд руб.

По словам Володина, дополнительные средства получат также регионы, что даст возможность выделять из бюджетов средства на завершение строительства жилья для обманутым дольщиков.