В Петербурге рухнула крыша торгового павильона

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской обрушилась крыша торгового павильона, заявили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В МЧС уточнили, что у ларька размером 2×2 метра оторвалась плохо закрепленная металлическая конструкция. По предварительным данным, инцидент может быть связан с усилением ветра в городе.

В результате ЧП пострадала продавщица, врачи скорой помощи проводят ее осмотр. Как сообщают «Невские новости», на женщину упала железная крыша овощной лавки, в результате чего она получила травму головы.

Ранее управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра в городе и курортной зоне до 16 м в секунду. Волны в акватории Финского залива 18 июня могут достигать 1,0-1,5 м. В МЧС просили жителей города быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.