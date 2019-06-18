Фонд Абрамовича инвестировал в стартап по управлению арендным жильем

Российский венчурный фонд Impulse VC, который поддерживается Романом Абрамовичем, вложился в швейцарскую компанию по управлению краткосрочной арендой GuestReady Group. Об этом говорится в сообщении стартапа (pdf).

Impulse VC совместно с фондом VentureSouq, расположенном в Дубае, вложили в компанию $6 млн в ходе раунда А (объемные венчурные вливания). В компании отметили, что российский фонд уже инвестировал в GuestReady в 2017 году.

В финансировании также приняли участие Boost Heroes, Aria Group, 808 Tech Ventures. По итогам фонд основанной три года назад швейцарской компании составит $10 млн.

GuestReady работает в 14 городах мира. Techcrunch отмечает, что она помогает владельцам жилья, сдающего помещения в краткосрочную аренду, с эксплуатацией домов, уборкой, стиркой, регистрацией заезда и выезда.