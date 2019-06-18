В Чувашии оштрафовали уборщицу суда за сожжение уголовного дела из мести

В Чувашии оштрафовали уборщицу суда за сожжение уголовного дела из мести

В Чувашии оштрафовали уборщицу одного из судов на 50 тыс. руб. за сожжение чужого уголовного дела из мести за уволенного сожителя. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Следствие обвинило женщину в нарушении ч.1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

По версии следователей, 66-летняя женщина, работающая в Вурнарском районном суде, решила отомстить учреждению за увольнение сожителя. Таким образом она хотела дискредитировать руководство суда.

Утром 14 сентября 2018 года женщина взяла со стола секретаря суда материалы дела об особо тяжком преступлении и полностью сожгла их во дворе в самодельной печи.

Результатом ее действий стало необоснованное затягивание сроков рассмотрения уголовного дела и судопроизводства, заявили в прокуратуре. Сама уборщица суда свою вину не признала.