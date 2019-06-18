Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими

Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими. Об этом говорится на сайте правозащитной организации «Зона права», защищавшей пострадавшего.

Инцидент произошел в Лениногорске в августе 2017 года. По версии следствия, пьяные участковые — майоры Альберт Самигуллин и Виталий Мустафин — насильно посадили Шарифуллина в автомобиль и отвезли в опорный пункт полиции, где избили с применением пластиковой бутылки с водой объемом 1,5 л.

В итоге сантехник под диктовку полицейских в письменном виде признался в краже плиток из магазина, которую не совершал. После этого его отпустили. В декабре 2018 года Самигуллин и Мустафин получили пять и четыре года тюрьмы условно по статье о превышении полномочий с применением насилия, им запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Свою вину полицейские не признали.

На сайте «Зоны права» отмечается, что во время судебного заседания, где было вынесено решение о компенсации, сторона потерпевшего требовала выплаты в 1,5 млн руб., ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека. Прокурор настаивал на сумме в 80 тыс. руб., представитель ответчика отказался признавать требования Шарифуллина.