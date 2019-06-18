Бизнесмен из Нижнего Тагила прописал в офисе 10 тыс. мигрантов

Предприниматель из Нижнего Тагила зарегистрировал в нежилом помещении более 10 тыс. нелегальных трудовых мигрантов, пишет Znak.com. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, только в 2018 году 63-летний мужчина прописал на улице Индустриальной более 3,5 тыс. иностранцев.

В период с января 2014 года по май 2019 года бизнесмен с группой подельников, действуя по предварительному сговору, организовал незаконное пребывание мигрантов в городе. Также установлено, что в 2017–2018 годах, используя юрлицо, он заключал с ними фиктивные трудовые договоры. При этом иностранцы не работали на данном предприятии.

В отношении бизнесмена завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до семи лет лишения свободы.