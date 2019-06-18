В ночь на 21 июня в центре Москвы перекроют движение из-за выпускного

В ночь на 21 июня в центре Москвы перекроют движение из-за выпускного

В ночь на 21 июня по ряду улиц в центре Москвы ограничат движение из-за бала «Выпускник». Об этом РБК сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение по Ильинке будет перекрыто с 21:00 мск до завершения мероприятия. Проехать по Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и Варварке нельзя будет с 23:45 мск 20 июня до 00:15 мск 21 июня. Движение по Моховой в районе «Манежа» будет сужено на одну полосу с 15:00 мск до 19:30 мск.

20 июня в Государственном Кремлевском дворце пройдет церемония «Выпускник-2019». На мероприятие приедут учащиеся со всей России.

Согласно распоряжению, принятому на заседании президиума правительства Москвы, выпускные вечера в столице пройдут 20 июня. Основной площадкой праздника традиционно станет парк Горького.