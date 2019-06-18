На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав

На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Инцидент произошел в 8:15 мск на станции «Улица Дыбенко». В пресс-службе отметили, что задержка на линии составила несколько минут. «Никакого возгорания не было, мы допускаем, что могло возникнуть кратковременное задымление», — добавили там.

Как сообщает «Фонтанка», движения поездов от станции «Площадь Александра Невского» до «Улицы Дыбенко» не было около получаса.

Очевидцы рассказали изданию, что за это время серверы такси повысили цены в несколько раз, поскольку пассажиры из-за спешки на работу решили не ждать возобновления движения.