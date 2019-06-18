Названы сроки начала поставок самолетов Бе-200 в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,32 -0,06 EUR Бирж. 72,16 -0,02 Brent 61,67 -0,63% USD Нал. 64,78 63,49 EUR Нал. 72,71 71,39 USD ЦБ 64,32 -0,11 EUR ЦБ 72,11 -0,59 EUR/USD 1,1216 +0,0010 BTC/USD Бирж. 9 186,30 -158,90 IMOEX 2 734,31 -0,18% RTSI 1 340,90 -0,01% DJIA 26 112,53 +0,09% Nasdaq 7 845,02 +0,62%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 64,32 (-0,11) Quote, 17 июн, 12:17
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 72,11 (-0,59) Quote, 17 июн, 12:17
Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР Бизнес, 09:00 Названы сроки начала поставок самолетов Бе-200 в США Бизнес, 08:59 В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку Общество, 08:48 Роскачество добавило два новых смартфона Huawei в топ-10 Технологии и медиа, 08:47 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 08:46 Как торговые сети ущемляют законные права поставщиков Pro, 08:41 Аналитики назвали города с наибольшим числом желающих выйти замуж женщин Общество, 08:34 Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире Политика, 08:32 Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма Общество, 08:13 Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Бизнес, 08:01 Трамп анонсировал высылку из страны миллионов мигрантов Политика, 07:59 Рейс из Новосибирска в Таиланд задержался из-за отказа 15 человек лететь Общество, 07:38 В УЕФА усомнились в возможности создания суперлиги в ближайшие десять лет Спорт, 07:02 Мартин Каллен — РБК: «Санкции не помешают переговорам УЕФА с «Газпромом» Спорт, 07:02
Бизнес ,  
0 
Названы сроки начала поставок самолетов Бе-200 в США

Поставки российского самолета-амфибии Бе-200 американской компании Seaplane Global Air Services начнутся в 2020-2021 годах. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин в кулуарах аваиасалона во французском Ле Бурже.

«Мы договорились, у нас подписаны документы, [срок начала поставок] 15 месяцев с момента начала финансирования. Я думаю, что финансирование — в сентябре месяце», — сказал Грудинин.

Он также добавил, что планируется подписание документов для поставок в Индию Бе-200 для организации внутренних пассажирских перевозок. «Там одной из авиакомпаний дали разрешение на перевозку людей гидросамолетами пассажирскими. Мы являемся лидером в этом сегменте рынка — у нас единственный пассажирский самолет сертифицированный, Бе-200», — пояснил Грудинин.

В сентябре 2018 года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНТК им. Бериева) подписал два международных контракта на поставку самолетов БЕ-200. Пять самолетов должны быть поставлены в Чили. Также контракт был подписан с компанией Seaplane Global Air Services предусматривает поставку четырех Бе-200 в США и опцион еще на шесть самолетов этого типа.

Тогда президент Seaplane Global Air Services Патрик Массарди отмечал, что данные самолеты планируется использовать для борьбы с лесными пожарами.

Бе-200 — самолет-амфибия, применяющийся для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде. Также он используется для санитарных и грузовых перевозок.

Теги: Самолет, Бе-200, Поставки, Ле-Бурже
Материалы по теме
Кабмин одобрил обнуление НДС на самолеты при их регистрации в России
Бизнес
Правительство выделит 2 млрд руб. на шесть самолетов-амфибий Бе-200ЧС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter