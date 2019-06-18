Названы сроки начала поставок самолетов Бе-200 в США

Поставки российского самолета-амфибии Бе-200 американской компании Seaplane Global Air Services начнутся в 2020-2021 годах. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин в кулуарах аваиасалона во французском Ле Бурже.

«Мы договорились, у нас подписаны документы, [срок начала поставок] 15 месяцев с момента начала финансирования. Я думаю, что финансирование — в сентябре месяце», — сказал Грудинин.

Он также добавил, что планируется подписание документов для поставок в Индию Бе-200 для организации внутренних пассажирских перевозок. «Там одной из авиакомпаний дали разрешение на перевозку людей гидросамолетами пассажирскими. Мы являемся лидером в этом сегменте рынка — у нас единственный пассажирский самолет сертифицированный, Бе-200», — пояснил Грудинин.

В сентябре 2018 года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНТК им. Бериева) подписал два международных контракта на поставку самолетов БЕ-200. Пять самолетов должны быть поставлены в Чили. Также контракт был подписан с компанией Seaplane Global Air Services предусматривает поставку четырех Бе-200 в США и опцион еще на шесть самолетов этого типа.

Тогда президент Seaplane Global Air Services Патрик Массарди отмечал, что данные самолеты планируется использовать для борьбы с лесными пожарами.