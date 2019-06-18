В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда. Следователи начали проверку, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 16 июня в районе перегона железнодорожных станций Розенгардовка и Лермонтовка. Отмечается, что машинист применил экстренное торможение. Девочку госпитализировали. В настоящее время она находится на амбулаторном лечении.

Сотрудники полиции составили на родителей административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).