У лидера группы Megadeth диагностировали рак

Фронтмен и основатель группы Megadeth Дейв Мастейн выступил с обращением к своим поклонникам. Он сообщил, что врачи обнаружили у него рак горла.

«У меня был диагностирован рак горла. Это, безусловно, то, что нужно воспринимать серьезно, но я и раньше сталкивался с препятствиями. Я тесно сотрудничаю со своими врачами, и мы наметили план лечения, который, по их мнению, имеет шансы на успех 90%. Лечение уже началось», — говорится в заявлении музыканта, опубликованном на сайте группы.

Мастейн сообщил, что его болезнь вынуждает группу отменить большую часть выступлений в этом году. В то же время участники Megadeth продолжат работу в студии над новыми записями.

Дейв Мастейн в 1981 году присоединился к группе Metallica, однако через несколько лет покинул ее. В 1983 году он основал треш-метал-группу Megadeth и остается с тех пор ее лидером. Группа успела выпустить 15 студийных альбомов, песня из последнего альбома — Dystopia — удостоилась премии «Грэмми». Мастейн занимает 19-е место в списке 100 лучших гитаристов мира по версии журнала Guitar World.