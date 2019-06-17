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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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ООН опубликовала прогноз численности населения планеты к 2050 году

К 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, а Индия уже к 2027 году перегонит Китай по увеличению численности населения. Об этом сообщается в докладе ООН.

Ожидается, что к концу столетия на Земле могут проживать около 11 млрд человек. Кроме Индии, сказано в докладе, прирост населения прогнозируется в Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.

При этом, отмечается в докладе, к 2050 году четверть населения Европы и Северной Америки может быть старше 65 лет, тогда как рождаемость будет снижаться. Согласно докладу, быстрее всего по сравнению с остальными возрастными группами будет увеличиваться численность трудоспособного населения (25–65 лет), что создает возможности для экономического роста.

Теги: ООН, численность населения, Прогноз
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