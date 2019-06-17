ООН опубликовала прогноз численности населения планеты к 2050 году

К 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд человек, а Индия уже к 2027 году перегонит Китай по увеличению численности населения. Об этом сообщается в докладе ООН.

Ожидается, что к концу столетия на Земле могут проживать около 11 млрд человек. Кроме Индии, сказано в докладе, прирост населения прогнозируется в Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.

При этом, отмечается в докладе, к 2050 году четверть населения Европы и Северной Америки может быть старше 65 лет, тогда как рождаемость будет снижаться. Согласно докладу, быстрее всего по сравнению с остальными возрастными группами будет увеличиваться численность трудоспособного населения (25–65 лет), что создает возможности для экономического роста.