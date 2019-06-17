В МЧС опровергли сообщения о возгорании вертолета Ми-8 на Чукотке

Возгорания вертолета Ми-8 на Чукотке, о котором ранее сообщали СМИ, не было. Об этом РБК рассказали в ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу.

«Возгорания не было. Произошло оплавление с разъединением минусовой клеммы. Вертолет стали заводить, он не завелся», — сказали в главке. Пассажиры и члены экипажа успели покинуть вертолет, никто из них не пострадал. Рейс совершило резервное воздушное судно, добавили в МЧС.

Телеканал «РЕН ТВ» сообщал, что вертолет, выполнявший рейс из села Нутепельмен в поселок городского типа Эгвекинот на Чукотке, на борту которого находились два пилота и 11 пассажиров, загорелся перед вылетом. По данным телеканала, причиной стало короткое замыкание. Как отмечает Znak.com, на борту также находилось 300 кг багажа и груза. Пассажиры и груз не пострадали.