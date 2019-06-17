В США умерла дизайнер Глория Вандербилт

Глория Вандербилт (Фото: Van Tine Dennis / PA Images / ТАСС)

Дизайнер Глория Вандербилт скончалась в США в возрасте 95 лет. Она умерла в своем доме в окружении близких и семьи, сообщает CNN.

«Глория Вандербилт была необыкновенной женщиной, которая любила жизнь и прожила ее на своих условиях. Она была художником, писателем и дизайнером, а также замечательной матерью, женой и другом», — заявил ее сын Андерсон Купер.

Глория Вандербилт родилась в 1924 году в Нью-Йорке в семье бизнесмена Реджинальда Вандербилта. Ее отец умер, когда она была ребенком. «Она была полна решимости сделать себе имя и найти любовь, в которой она так отчаянно нуждалась», — добавил Купер.

В 1960-х годов Глория снялась в нескольких телесериалах, а также играла на сцене. В конце 70-х Вандербилт запустила линию синих джинсов под собственным именем Gloria Vanderbilt с логотипом в виде лебедя.