На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

В китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР зафиксированы подземные толчки магнитудой 1,3. Их причиной мог послужить взрыв, сообщает The Japan Times со ссылкой на сейсмологов Китая.

Землетрясение произошло в 19:38 по местному времени (14:38 мск) в уезде Хуньчунь городского округа Яньбянь-Корейском автономном округе. Очаг землетрясения располагался на поверхности.

Ранее ядерные испытания Пхеньяна вызывали подземные толчки и микро-землетрясения вокруг северной границы Китая. В сентябре 2017 года испытания на северокорейском ядерном полигоне Пунгери привело к землетрясению магнитудой 6,3 балла.