Зеленский назвал украинских женщин брендом страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из брендов страны являются не только сельское хозяйство, шахты и металлургия, но и красивые люди. Он сказал об этом во время посещения стартап-кампуса Station F в Париже, сообщает «Гордон».

«Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги. А туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины», — отметил Зеленский.

Украинский лидер также рассказал о развитии в стране ИТ-отрасли, которая формирует около 4% ВВП Украины. «У нас около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении», — заявил он. Зеленский добавил, что намерен побороть коррупцию с помощью инноваций.