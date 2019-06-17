Изуродовавшему 19 человек косметологу вынесли приговор

Савеловский районный суд Москвы приговорил косметолога Наталью Коростелеву, некачественные услуги которой повредили лица 19 человек, к пяти с половиной годам колонии общего режима. С нее также взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 283 тыс. руб., сообщает ТАСС.

По данным следствия, Коростелева, представляясь врачом-косметологом, с двумя ассистентками (Екатериной Егоровой и Саният Яикбаевой) с 2007 по 2015 год оказывала в Москве услуги по корректировке лица. Дипломы об их медицинском образовании были поддельными. Кроме того, вводимые в ткани лица вещества набирались в шприцы в неприспособленном помещении, а сами препараты не имели регистрационных удостоверений.

Коростелевой, Егоровой и Яикбаевой были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Егоровой суд назначил один год условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Яикбаева приговорена к восьми месяцам условно с испытательным сроком в один год.