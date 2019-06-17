В Ульяновске завели дело на поджегшего трижды офис Роскомнадзора мужчину

Прокуратура Ульяновска передала в суд уголовное дело, которое завели на местного жителя за то, что он трижды за апрель и май 2018 года поджигал здание регионального Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным следствия, безработный мужчина 2 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 года молотком разбивал окно в здании регионального управления Роскомнадзора, которое расположено на улице Карла Маркса в Ульяновске. После он выливал в помещение горючую жидкость и поджигал ее охотничьими спичками.

Воспламеняющуюся жидкость, отмечают следователи, он перелил в стеклянные бутылки и хранил их в гаражном боксе. Мотивы поджога при задержании мужчина объяснил местью за блокировку сайта, где выкладывали пиратские версии фильмов, которые он смотрел.

На жителя Ульяновска завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следователи оценивают ущерб от неоднократных поджогов в 10 млн руб.