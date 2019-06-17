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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Иран предупредил о возможном выходе из договора по ядерному оружию

Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если европейские сторона не выполнит в установленные сроки свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Об этом заявил председатель ядерного комитета парламента Ирана Моджтаба Зоннур, передает Fars News.

«До конца 60-дневного ультиматума, выдвинутого Ираном европейцам для сохранения соглашения 2015 года, осталось немного времени. После этого Иран приостановит выполнение ДНЯО», — сказал Зоннур.

Он отметил, что, объем экономических сделок Ирана с Европой составляет $20 млрд в год, тогда как объем сделок Европы и США составляет порядка $900 млрд.

Зоннур также добавил, что сохранение ядерной сделки в ее нынешнем состоянии выгодно Европе. «Они не хотят платить, они просто хотят контролировать Иран и убедиться, что мы ничего не выиграем от соглашения», — отметил он.

Кроме того, сегодня представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди уведомил, что Тегеран увеличил производство низкообогащенного урана в четыре раза и готов преодолеть установленный по ядерной сделке лимит хранения этого ресурса. В соответствии с соглашением, Иран не мог хранить запас обогащенного урана размером более 300 кг.

В 2015 году Иран с международными посредниками (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) приняли СВПД, выполнение которого освобождало Иран от экономических санкций США и Евросоюза. В мае прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения, восстанавливая все санкции против Тегерана.

Теги: Иран, ядерная сделка
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