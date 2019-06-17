Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.

Она будет располагаться на территориях Кабанского и Кяхтинского районов Бурятии. Задачей ТОР является привлечение инвестиций в АПК и пищевую промышленность республики, в частности, планируется создать около 900 новых рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 2,8 млрд руб.

Минимальный объем капитальных вложений в проект — 500 тыс. руб. У резидентов ТОР уже есть проекты по строительству птицеводческого комплекса и таможенно-логистического терминала. Общий размер частных инвестиций может составить более 5,5 млрд руб.

В апреле Медведев распорядился создать территорию опережающего развития в городе Нытва Пермского края. Властями региона были подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации десяти проектов, в числе которых создание производства взрывозащищенных электродвигателей, глубокая переработка древесины, модернизация Нытвенского мясокомбината и другие.