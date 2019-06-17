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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Airbus представил самый длинный узкофюзеляжный самолет в мире

Компания Airbus в рамках парижского авиасалона презентовала A321XLR — узкофюзеляжный самолет, который будет самым длинным в своем классе. В сообщении пресс-службы компании указывается, что новый лайнер будет потреблять меньше топлива, а дальность его полета увеличится до 8700 км, что на 15% больше, чем у предшественника, A321LR.

По мнению создателей, экономия топлива позволит удешевить для пассажиров полеты на дальние расстояния: из Европы в Индию или из Китая в Австралию. В будущем, как предполагается, A321XLR, сможет летать из Европы в Америку. Дальность нового Airbus составит 8,7 тыс. км, и он сможет перевозить до 244 пассажиров. При этом, A321XLR будет потреблять на 30% меньше керосина, чем предыдущая модель, и лететь без посадки на час дольше — 10 часов.

В Airbus указывают, что новый самолет является очередным представителем семейства A320neo, демонстрирующего лучшие результаты по продажам уже на протяжении девяти лет.

Предполагается, что первые заказчики получат A321LR в 2023 году.

Как отмечает телеканал BFM TV, объявление Airbus о новом самолете A321XLR стало «ужасной новостью» для американского Boeing, который пока еще не оправился после крушений двух Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Так, американский производитель планировал к 2025 году запуск B797, который мог бы перевозить от 220 до 260 пассажиров на расстояние более 9 тыс. км. Однако французский телеканал усомнился, что в нынешнем положении компания сможет выделить от $10 млрд до $15 млрд на разработку нового самолета.

Теги: Airbus, Самолет
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