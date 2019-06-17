В Нигерии при атаке смертников погибли 30 человек

В Нигерии при атаке смертников погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли и 40 получили ранения в результате атаки террористов-смертников группировки «Боко харам» (запрещена в России) в Нигерии, сообщает Al Jazeera.

Три взрыва прогремели в Махдарари возле зала, где десятки людей смотрели трансляцию футбольного матча. Нападение произошло в 21:00 по местному времени в воскресенье, 16 июня. По словам владельца здания, двое смертников взорвались также в чайной лавке.

По данным издания, большое число погибших вызвано тем, что сотрудники аварийно-спасательных служб не смогли быстро добраться до места взрыва. Также в населенном пункте нет медицинского учреждения, способного справиться с потоком раненых.

«Боко харам» активно действует на территории Нигерии с 2002 года. В 2009 году после смерти лидера группировки Мухаммеда Юсуфа «Боко харам» инициировала в стране крупномасштабные беспорядки, в результате которых погибли 17 тыс. человек.