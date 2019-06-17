Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»

Неправильно судить о рейтинге президента России Владимира Путина, основываясь на данных, которые были получены в течение одной недели или одного месяца. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, есть разные социологические методики определения рейтинга, «существует определенная, говоря рыночным языком, волатильность».

«Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — сказал Песков, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга Путина.

«А что касается методик и каких-то таких, еженедельных колебаний, то лучше за комментарием обращаться к социологам», — добавил он.

По данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет. Доверие действующему лидеру государства отдали высказали 31,7% опрошенных. За ним следует глава Минобороны Сергей Шойгу (14,8%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).