В театре Et Cetera опровергли госпитализацию Калягина

В Et Cetera опровергли информацию о госпитализации художественного руководителя театра, актера Александра Калягина.

«Ложная информация», — заявила РБК сотрудница театра.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что народного артиста РСФСР Александра Калягина госпитализировали в одну из московских клиники из-за проблем с сердцем. По данным телеканала, у артиста диагностировали нарушение сердечного ритма.

Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра Et Cetera, а также председателем Союза театральных деятелей России (СТД РФ).

Калягин снялся более, чем в 50 фильмах. Так, он сыграл в картинах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и других.