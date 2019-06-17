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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В театре Et Cetera опровергли госпитализацию Калягина

В Et Cetera опровергли информацию о госпитализации художественного руководителя театра, актера Александра Калягина.

«Ложная информация», — заявила РБК сотрудница театра.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что народного артиста РСФСР Александра Калягина госпитализировали в одну из московских клиники из-за проблем с сердцем. По данным телеканала, у артиста диагностировали нарушение сердечного ритма.

Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра Et Cetera, а также председателем Союза театральных деятелей России (СТД РФ).

Калягин снялся более, чем в 50 фильмах. Так, он сыграл в картинах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и других.

Теги: Александр Калягин, госпитализация, опровержение, новости РБК
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