В Азербайджане бывший заключенный устроил стрельбу на рынке

В Агстафинском районе Азербайджана недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает местное агентство Report.

В ходе стрельбы погибли женщина и двое детей, а также продавец на рынке. Также четверо мужчин 1951, 1961, 1964 и 1999 годов рождения получили огнестрельные ранения, в основном в ногу. Пострадавших доставили в Агстафинскую центральную районную больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, причиной происшествия могла послужить кровная вражда между семьями.

В настоящее время правоохранители ведут расследование и устанавливают все обстоятельства случившегося.