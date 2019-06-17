Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова по работе с молодежью. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«С этого дня я буду помогать самому молодому депутату Василию Власову работать с вами в интернете и не только», — написал он, добавив, что они уже обсудили некоторые вопросы.

https://www.instagram.com/p/ByzLvCEiOGf/

Депутат рассказал «РИА Новости», что выбрал Хованского своим помощником на общественных началах, поскольку у него на канале в видеороликах поднимаются социально важные темы. Власов выразил уверенность, что блогеру, у которого почти 4 млн подписчиков на YouTube, удастся донести до молодого поколения некоторые инициативы.

Юрий Хованский известен такими проектами, как «Шаверма-патруль», «Бич-закупка», «Russian Stand-up», «Бомбилы».

