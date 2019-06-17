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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова по работе с молодежью. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«С этого дня я буду помогать самому молодому депутату Василию Власову работать с вами в интернете и не только», — написал он, добавив, что они уже обсудили некоторые вопросы.

https://www.instagram.com/p/ByzLvCEiOGf/

Депутат рассказал «РИА Новости», что выбрал Хованского своим помощником на общественных началах, поскольку у него на канале в видеороликах поднимаются социально важные темы. Власов выразил уверенность, что блогеру, у которого почти 4 млн подписчиков на YouTube, удастся донести до молодого поколения некоторые инициативы.

Юрий Хованский известен такими проектами, как «Шаверма-патруль», «Бич-закупка», «Russian Stand-up», «Бомбилы».
 

Теги: блогер, помощник депутата, Госдума
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